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Montag, 11.05.2020 - 14:27
2 min

Eigentlich war im Turnraum nur eine Steckdose lose ...

Überprüfung der Elektroinstallation führt zu einer fast 200 000 Euro teuren Sanierung der Wiesentalschule in Eibach. Für 15 Monate sind dort Container für zwei Klassen aufgestellt.

Von Katrin Weber
Ausreichend Abstand: In den Containern an der Wiesentalschule können zwei Klassen unterrichtet werden. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Ausreichend Abstand: In den Containern an der Wiesentalschule können zwei Klassen unterrichtet werden. Foto: Katrin Weber

Ausreichend Abstand: In den Containern an der Wiesentalschule können zwei Klassen unterrichtet werden. Foto: Katrin Weber

Umzug: In den Altbau sollen die Verwaltung und die Mediathek der Wiesentalschule einziehen. Foto: Katrin Weber

Umzug: In den Altbau sollen die Verwaltung und die Mediathek der Wiesentalschule einziehen. Foto: Katrin Weber

Verschwindet: Anstelle der Bühne sollen im Turnraum Umkleiden und ein Geräteraum entstehen. Foto: Katrin Weber

Verschwindet: Anstelle der Bühne sollen im Turnraum Umkleiden und ein Geräteraum entstehen. Foto: Katrin Weber

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