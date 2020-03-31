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Dienstag, 31.03.2020 - 14:00
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Ein Fachmann, der sich einmischte

Nach 36 Jahren als Vorsitzender des Dillenburger Geschichtsvereins wird Erhard Ossner das Amt in jüngere Hände legen. So lange wie er stand niemand an der Spitze. Foto: Kathrin Weber

Nach 36 Jahren als Vorsitzender des Dillenburger Geschichtsvereins wird Erhard Ossner das Amt in jüngere Hände legen. So lange wie er stand niemand an der Spitze. Foto: Kathrin Weber

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Fotos
Nach 36 Jahren als Vorsitzender des Dillenburger Geschichtsvereins wird Erhard Ossner das Amt in jüngere Hände legen. So lange wie er stand niemand an der Spitze. Foto: Kathrin Weber

Nach 36 Jahren als Vorsitzender des Dillenburger Geschichtsvereins wird Erhard Ossner das Amt in jüngere Hände legen. So lange wie er stand niemand an der Spitze. Foto: Kathrin Weber

Das Leben und Wirken von Wilhelm von Oranien, hier die Statue am Fuße des Wilhelmsturms auf dem Dillenburger Schlossberg, weckte Erhard Ossners Interesse an Geschichte. Nun möchte er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden des Dillenburger Geschichtsvereins kandidieren. Foto: Katrin Weber

Das Leben und Wirken von Wilhelm von Oranien, hier die Statue am Fuße des Wilhelmsturms auf dem Dillenburger Schlossberg, weckte Erhard Ossners Interesse an Geschichte. Nun möchte er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden des Dillenburger Geschichtsvereins kandidieren. Foto: Katrin Weber

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