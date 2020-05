Ein Hauch mehr Schulalltag

Hessen nimmt den Schulbetrieb "in eingeschränktem Umfang" in zwei weiteren Schritten auf. Zunächst sind ab Montag, 18. Mai, zusätzliche Schüler betroffen. Die nächsten Lockerungen sind für den 2. Juni geplant. Die Abschlussklassen waren bereits am 27. April in die Schulen zurückgekehrt. Die Sommerferien laufen vom 6. Juli bis zum 14. August.

Am 18. Mai geht es für die übrigen Schüler der weiterführenden Schulen weiter. Dazu werden die Berufsschulen (duale Ausbildung) weiter geöffnet. Betroffen sind auch die vierten Klassen der Grundschulen, die eigentlich schon im April öffnen sollten. Nach einer Klage hatte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel dies aber gekippt.

Am 2. Juni kommen die Klassen eins bis drei sowie die Vorklassen an den Grundschulen hinzu. Außerdem geht es für die restlichen Schüler an den beruflichen Schulen weiter.

Für Viertklässler empfiehlt das Kultusministerium ab dem 18. Mai 20 Unterrichtsstunden pro WocheDer Umfang soll auf sechs Stunden sinken, wenn alle übrigen Klassen der Grundschulen zurückkehren.