Ein Heim für Schwalben, Mauersegler und Co.

Künstliche Brut- und Nistmöglichkeiten: Das neue Artenschutzhaus bietet Nistplätze für 42 Mehlschwalben, aber auch für Mauersegler und Fledermäuse. (© Vogelschutzgruppe Niederscheld)

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - In Niederscheld wurde ein Artenschutzhaus - eher unter dem Begriff Schwalbenturm bekannt - montiert. Da an der Scheldetalschule bereits eine Brutkolonie von 14 Nestern besteht, war es sinnvoll, den Schwalbenturm in der Nähe aufzustellen.

Er biete nun Nistplätze für 42 Mehlschwalben, aber auch Mauersegler und Fledermäuse können hier Brut- und Nistmöglichkeiten finden. Die offizielle Eröffnung ist für das Frühjahr des nächsten Jahres geplant, kündigt die Vogelschutzgruppe Niederscheld in einer Mitteilung an.

Das Projekt wurde zum größten Teil aus Landesmitteln finanziert. Jedoch mussten auch einige Arbeiten in Eigenleistung durch die Vogelschutzgruppe Niederscheld erbracht werden. Schon Wochen vor der Montage wurde zum Beispiel ein Köcherfundament für den Turm erstellt. Die Sparkasse Dillenburg übernahm die Kosten für den dafür benötigten Beton.

Kranfirma stellt kostenlos einen Korbhubwagen

Vor wenigen tagen wurde der Schwalbenturm dann montiert. Die Vogelschützer bekamen dabei Hilfe durch die Firma Dornseiff, die den notwendigen Korbhubwagen kostenlos zur Verfügung stellte.