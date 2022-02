Ein Lächeln für das Einhalten des Tempolimits

Bürgermeister Michael Lotz, Verkehrswachtvorsitzender Gunnar Kirschbaum und Dirk Diehlmann (von links) bei der offiziellen Übergabe des Dialog-Displays. Foto: Oranienstadt Dillenburg

DILLENBURG - Ein sogenanntes Dialog-Display sorgt nun hoffentlich für die Einhaltung des Tempolimits in der Lindenstraße in Frohnhausen. Die Messtafel ist eine Spende der Verkehrswacht Dillenburg an die Stadt. Vorsitzender Gunnar Kirschbaum hat das Gerät an Bürgermeister Michael Lotz und Dirk Diehlmann, den Leiter der städtischen Ordnungsbehörde, übergeben.

Wie Dirk Diehlmann berichtet, fand die Tafel schon positiven Anklang bei den Anwohnern dieser Tempo-30-Zone, die auch die gute Sichtbarkeit und Optik lobten. Besonders gefällt, dass die Tafel nicht nur einen Smiley zeigt, sondern auch kommuniziert. Das grüne Lachgesicht, das bei der richtigen Geschwindigkeit aufleuchtet, wird von einem dicken "Danke" unterstrichen.

Autofahrer passen ihre Geschwindigkeit an

Das rote Symbol mit herunter gezogenen Mundwinkeln und die angezeigte zu schnelle Geschwindigkeit, werden von "langsamer fahren" oder "zu schnell" begleitet. Außerdem hat die Anlage mit bis zu 250 Metern einen sehr großen Einzugsbereich für die Messungen. Die Mobilität der Displays ermöglicht Standortwechsel an andere neuralgische Punkte und vermeidet einen Gewöhnungseffekt.

Seit der Installation in der Lindenstraße zeigt eine erste Auswertung, dass sich rund 75 Prozent der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeit von 30 km/h halten. Weitere 17 Prozent fahren maximal 40 km/h. Dillenburg gehört zu den 96 hessischen Städten, die in diesem Jahr ein Dialog-Display aus der hessenweiten Aktion "Ein Smiley für die Verkehrssicherheit" erhielten.