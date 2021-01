Ein Projekt gegen Einsamkeit von Menschen mit Behinderung

Der Verein "Helft uns helfen!", Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar (Telefon 0 64 41-95 95 95, E-Mail redaktion-wnz @vrm.de) erhebt Ihre Daten zur Abwicklung der getätigten Spende. Datenerhebung und -verarbeitung sind für die Abwicklung der Spende erforderlich und beruhen auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Die Weitergabe Ihrer Daten an die VRM Wetzlar GmbH und eine Veröffentlichung Ihres Namens und Ihrer Spende in der Zeitung erfolgen nur, wenn Sie eingewilligt haben. Die Einwilligung erfolgt, indem der Spender bei der Überweisung beim Verwendungszweck "OK" einfügt.

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ansonsten nicht stattDie Daten werden gelöscht, sobald sie für die Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht, die Einwilligung zur Veröffentlichung jederzeit und ohne Angabe von Gründen für die Zukunft zu widerrufenEine Unkenntlichmachung in gedruckten Printmedien kann nicht erfolgen.

Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit die Berichtigung oder bei unzulässiger Speicherung das Löschen zu fordern.

Zur Ausübung Ihrer Rechte und bei Rückfragen wenden Sie sich unter datenschutzbeauftragter @vrm.de an unseren DatenschutzbeauftragtenIhnen steht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.