Ein Rettungswagen aus Dillenburg für die Ukraine

Die Delegation aus dem Lahn-Dill-Kreis zu Besuch im Landratsamt des polnischen Partnerlandkreises Grodzisk.

WETZLAR/DILLENBURG - Wie können wir die Zusammenarbeit unserer Landkreise noch vertiefen? Wie wird es uns weiterhin möglich sein, gemeinsam die Menschen in der Ukraine zu unterstützen und was benötigen sie? Wie können wir das Motto "lebenslanges Lernen" auch über Ländergrenzen hinweg etablieren? Über diese und viele weitere Fragen hat zuletzt eine Delegation des Lahn-Dill-Kreises rund um Landrat Wolfgang Schuster bei einem Besuch im Partnerlandkreis Grodzisk in Polen diskutiert. Die Gruppe von ehemaligen und aktuellen Mitgliedern des Kreisausschusses führte dabei politische Gespräche zu aktuellen Themen und lernte die vielfältige Kultur des Nachbarlandes kennen.

Der Besuch erfolgte auf Einladung des polnischen Landrats Mariusz Zgaiñski und seines Stellvertreters Slawomir Górny. Die Politiker tauschten sich über neue Herausforderungen der Kommunal- und der Lokalpolitik sowie über deutsch-polnische und europäische Themen aus. Aktuellstes Thema war die Lage der Menschen in der Ukraine. Die Beteiligten würdigten die Zusammenarbeit in der Unterstützung der Ukraine durch gemeinsam organisierte Hilfsgüter-Transporte. Landrat Schuster kündigte an, noch in diesem Jahr einen ausrangierten Rettungswagen des DRK Dillenburg mit Unterstützung des Landkreises Grodzisk in die Ukraine zu überführen. Ein solches Fahrzeug wird in der ukrainischen Partnerregion Brovary, bei Kiew, dringend benötigt.

Zusammenarbeit im Schulbereich vertiefen

Zudem einigten sich die Kommunalpolitiker darauf, die bereits bestehende gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen beider Kreise zu vertiefen. Schon seit einigen Jahren engagiert sich die Polnisch-Deutsche-Partnerschaft im Bereich der Jugendförderung, beispielsweise mit Jugendtreffs, bei denen junge Menschen die verschiedenen Kulturen kennenlernen können.

Seit 2015 besteht eine Partnerschaft des Lahn-Dill-Kreises mit dem befreundeten Landkreis in Polen. Die Region Wielkopolski und das Land Hessen unterhalten ebenfalls eine kommunale Partnerschaft seit dem Jahr 2000.