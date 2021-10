Ein Zuhause für die Katzen "Firlefanz" und "Meri" finden

Ist eine Freigängerin: Katze "Firlefanz". Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - "Firlefanz" soll endlich ein neues Zuhause bekommen. Die Katze wird seit einigen Monaten im Tierheim in Dillenburg betreut. Sie und Maine Coon "Meri" sollen schnellstmöglich vermittelt werden.

"Firlefanz" ist seit dem Frühjahr in der Einrichtung in Dillenburg. Am 13. Mai hat sie dort vier Junge zur Welt gebracht, die mittlerweile alle vermittelt sind. Nun soll auch "Firlefanz" ihr eigenes Zuhause bekommen. Die vermutlich zwei bis drei Jahre alte Katze ist etwas und zurückhaltend. Sie ist Freigängerin und möchte als Einzelkatze gehalten werden. Ein ruhiger Haushalt wäre gut für sie.

Auch für "Meri" wird ein Zuhause gesucht. Die Maine Coon wurde in Breitscheid gefunden, wo sie über mehrere Wochen Tierfreunden auffiel. "Meri" wurde schließlich am 5. Oktober ins Tierheim nach Dillenburg gebracht.

"Meri" kam in schlechtem Zustand ins Tierheim

Der Stubentiger kam abgemagert und verfilzt in die Einrichtung. Zudem sind ihre Zähne in keinem guten Zustand. Die Katze ist nicht gechipt. Es liegt dem Tierheim aber keine "Vermisst"-Meldung für eine solche Katze vor. "Meri" ist sehr lieb und menschenbezogen.

Interessenten sollten unbedingt vor einem Besuch telefonisch einen Termin dafür vereinbaren. Die Einrichtung im Dillfeld ist unter 02771-3 22 22 zu erreichen.