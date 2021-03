Ein Zuhause für "Flöckchen" und "Alfi" gesucht

Sucht eine neue Familie, die ihn aufnimmt: Mischlingsrüde "Flöckchen". Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Die Hunde "Flöckchen" und "Alfi" suchen in dieser Woche ein neues Zuhause. Dillenburgs Tierheimleiterin Christine Nickel beschreibt die Vierbeiner als "freundliche und aufgeschlossene Begleiter".

"Flöckchen" stammt aus Polen. Dort war der elf Jahre alte Rüde an einer stark befahrenen Straße ausgesetzt, als Fundhund in ein Tierheim gebracht und dann in den Raum Dillenburg vermittelt worden. Die Familie habe bei der Abgabe in Dillenburg jedoch angegeben, dass "Flöckchen" mit den Katzen im Haushalt nicht zurechtkommen würde.

"Flöckchen" ist blind, kommt mit dieser Einschränkung aber bestens zurecht. Er habe eine erstaunlich gute Orientierung und viel Energie, sagt Nickel. Der Hund gehe gerne spazieren, sei geduldig, ausgeglichen und freundlich. Er bleibe auch mal ein paar Stunden alleine und sei ein guter "Beifahrer" im Auto.

Seine neue Familie sollte unbedingt Hundeerfahrung haben. Wegen seiner Blindheit sollte das Zuhause ebenerdig sein. "Flöckchen" mag Artgenossen, sodass er sich als Zweithund eignet. Und: Nach einem Test habe sich herausgestellt, dass der Rüde auch mit Katzen klar kommt.

Ein Schmusehund ist auch "Alfi". Er ist zwischen zehn und elf Jahre alt und stammt ebenfalls aus Polen. Er war dort auf einer Straße mit den Resten einer Kette um den Hals gefunden worden. Seit ein paar Wochen wartet er nun im Dillenburger Tierheim auf ein Zuhause. "Alfi" ist sehr menschenbezogen und sucht menschliche Zuwendung. Er liebt Streicheleinheiten und gemütliche Spaziergänge. Wegen seines ruhigen Charakters wird eine ruhige Familie gesucht, der ihn bei sich aufnimmt. Mit anderen Hunden kommt der Rüde gut zurecht, auch Katzen sind kein Problem für ihn.

Vor einem Besuch unbedingt einen Termin vereinbaren