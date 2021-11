Ein Zuhause für Hund "Socke" und ein Kaninchen gesucht

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Im Tierheim in Dillenburg sind Schafpudel "Socke" und ein Zwergkaninchen kurzfristig untergekommen. Der Hund sucht ein neues Zuhause, das Kaninchen wartet auf den Besitzer.

"Socke" ist ein Altdeutscher Hütehund von einem Schäfer, wollte aber nicht mehr bei den Schafen arbeiten. Der Vierbeiner lebte zuvor in einer Familie und sucht nun wieder ein liebevolles Zuhause. Der freundliche Rüde ist neun Jahre alt. Mit Artgenossen verträgt er sich vorbildlich. Gesundheitlich ist er topfit.

Kaninchen wurde mit Gegenständen beworfen

In der Westerwaldstraße in Haiger ist ein Zwergkaninchenmädchen gefunden worden. Das Tier wurde am vergangenen Donnerstag nach Dillenburg gebracht, nachdem es schon längere Zeit beobachtet worden war. Am Fundort war es laut Tierheimleiterin Christine Nickel von Kindern mit Gegenständen beworfen worden.

Nun hoffen Nickel und ihr Tierheim-Team, dass sich die oder der Besitzer meldet. Das Zwergkaninchen ist nicht gekennzeichnet.

Interessenten für es, für "Socke" und die anderen Tierheimbewohner sind gebeten, für einen Besuch unter Telefon 0 27 71-3 22 22 einen Termin zu vereinbaren. Die Einrichtung im Dillfeld hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten.

Wer vermisst es? Dieses Zwergkaninchen wartet im Tierheim auf seinen Besitzer. Foto: Katrin Weber

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.tierheim-dillenburg.de