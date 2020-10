Ein Zuhause für "Joschi" und "Mailo"

Terriermischling "Mailo" wartet im Dillenburger Tierheim auf Tierfreunde, die ihm ein neues Zuhause bieten. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Als lustigen Hund und guten Spaziergänger beschreibt die Leiterin des Dillenburger Tierheims, Christine Nickel, Terriermischling "Mailo". Er wartet in der Einrichtung auf ein Zuhause, genau wie Fundkater "Joschi".

"Mailo" ist neun Jahre alt und seit dem 1. Juli im Tierheim. Sein bisheriger Beisitzer musste ins Pflegeheim, so dass "Mailo" ins Asyl im Dillfeld gebracht werden musste.

Der Vierbeiner ist topfit und lieb mit Menschen. Bis vor kurzem hat er in der Einrichtung noch mit einer Hündin zusammengelebt, die nun ihr neues Zuhause eingezogen und "Mailo" alleine in seinem Freilauf ist.

Der Rüde ist ein lustiger und aufmerksamer Vertreter seiner Art. Er liebt Spaziergänge, muss aber an der Leine noch etwas üben. Er bleibt für ein paar Stunden problemlos allein und ist stubenrein. Seine neue Familie sollte Hundeerfahrung haben. Lange Zeit ist "Joschi" in Simmersbach in der Raiffeisenstraße umhergestreunt.

Fotos Terriermischling "Mailo" wartet im Dillenburger Tierheim auf Tierfreunde, die ihm ein neues Zuhause bieten. Foto: Katrin Weber Kater "Joschi" wartet im Dillenburger Tierheim auf Tierfreunde, die ihm ein neues Zuhause bieten. Foto: Katrin Weber 2

Interessenten können

einen Termin vereinbaren

Der geschätzt acht Jahre alte Kater wurde dort schon länger beobachtet, nun haben Tierfreunde ihn ins Tierheim nach Dillenburg gebracht. "Joschi" ist noch recht zurückhaltend, aber zahm und ein netter Kater. Aus gesundheitlichen Gründen gibt das Tierheim ihn nur in reine Wohnungshaltung ab.

Interessenten sollten vor einem Besuch unter 0 27 71-3 22 22 einen Termin vereinbaren. Anmelden sollten sich auch Tierfreunde, die ein Fund- oder Abgabetier in die Einrichtung bringen möchten.