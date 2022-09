Ein Zweitwohnsitz kann teuer werden

Auch ein WG-Zimmer kann unter Umständen als Zweitwohnsitz teuer werden, wenn die Kommune eine Zweitwohnsitzsteuer erhebt. Symbolfoto: Christin Klose/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Für viele junge Leute beginnt in der nächsten Zeit eine Ausbildung oder ein Studium. Häufig ist das mit einem Umzug in eine WG oder die erste eigene Wohnung verbunden und der Frage: Erst- oder Zweitwohnsitz. Die Verbraucherberatungen in Wetzlar und Dillenburg weisen in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Entscheidung durchaus teuer werden kann, wenn in einer Kommune eine Zweitwohnsitzsteuer erhoben wird.

Nach jedem Umzug muss man sich innerhalb von 14 Tagen bei der neuen Gemeinde anmelden. Nicht selten geht dann ein Anruf bei den Eltern voraus: "Soll ich mich mit Erst- oder Zweitwohnsitz anmelden?" Dann folgt vielleicht die Antwort "...melde dich doch mit Zweitwohnsitz an und bleib mit dem Erstwohnsitz noch bei uns gemeldet". Allerdings kann diese Antwort teuer werden. Es gibt nämlich unzählige Städte und Gemeinden, die eine sogenannte Zweitwohnsitzsteuer erheben. Daher ist es unbedingt ratsam, sich am besten schon vor dem Einzug zu erkundigen, ob und wie viel Zweitwohnsitzsteuer zu bezahlen ist. Dies kann nämlich jede Gemeinde selbst festlegen. Ebenso kann die Gemeinde bestimmen, ob die Steuer nur auf eine komplette Wohnung oder auch auf WG-Zimmer erhoben wird.

Zweitwohnsitzsteuer zwischen 10 und 15 Prozent

Im Schnitt liegt die Zweitwohnsitzsteuer zwischen 10 und 15 Prozent der Jahresnettomiete (also der Miete nach Abzug von Heiz- und Nebenkosten). Zum Beispiel kommen so bei einem Steuersatz von 10 Prozent und einer Kaltmiete von 400 Euro pro Monat (was 4800 Euro Jahresmiete bedeutet) über 480 Euro Zweitwohnsitzsteuer pro Jahr zustande.