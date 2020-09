Einbrecher scheitert an Tür zu Dillenburger Moschee

Symbolfoto: VRM

Dillenburg (red). Ein unbekannter Einbrecher ist am Sonntagmorgen gegen 4.55 Uhr an einer seitlichen Tür der Moschee in der Dillenburger Hindenburgstraße gescheitert. "Ob der Täter nur das dringende Bedürfnis hatte, die hinter der Tür befindlichen Toiletten zu nutzen oder ob er Diebesgut vermutete, ist nicht bekannt", schreibt Polizeisprecherin Yasmine Hirsch. Auf der Kameraüberwachung sei ersichtlich, dass es sich um einen jungen Mann mit Rucksack handelte. Er hinterließ einen Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei in Dillenburg, Telefon 0 27 71-90 70, hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen des Geschehens.