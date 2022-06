Symbolfoto: dpa

DILLENBURG - Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch aus dem Telekom-Laden in der Hauptstraße in Dillenburg mehrere Mobiltelefone gestohlen. Die Handys haben laut Polizei ein Gesamtwert von rund 6000 Euro. Hinweise von möglichen Zeugen des Geschehens nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.