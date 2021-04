Eine Frau als Rabbiner

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Zu einem Online-Vortrag mit dem Berliner Religionswissenschaftler Martin Bauschke über "Rabbinerinnen in und aus Deutschland" lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg für Donnerstag, 8. April, um 19 Uhr ein.

Weltweit gibt es an die 1000 Rabbinerinnen. Hierzulande sind es derzeit etwa zehn - Tendenz langsam, aber stetig steigend. Die erste Rabbinerin weltweit, die eingangs kurz vorgestellt wird, wirkte bereits in den 1930er Jahren und wurde später in Auschwitz ermordet. Ihr Vermächtnis wird inzwischen bewusst angetreten von immer mehr Frauen, zunächst in den USA, später in England und seit den 1990er Jahren auch in Deutschland.

Einige der aktuell amtieren den Rabbinerinnen werden vorgestellt. Dass es sie im Land der Schoa gibt, ist ein Wunder. Und zugleich ein wichtiges Signal, dass jüdisch sein, deutsch sein und Rabbinerin sein, keine Widersprüche sind, sondern Aspekte ein und derselben Identität darstellen.

Anmeldung zu dem Online-Vortrag möglich per E.-Mail an gcjz-dillenburg@gmx.de.