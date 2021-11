"Eine gute Bezugsperson für Kinder und Eltern"

Stefanie Wissemann (3.v.r.) und Gratulantinnen: (v.l.) Christina Schwehn, die stellvertretende Kita-Leiterin Ann-Christin Müller, die Betriebsratsvorsitzende Claudia Klein, Eva Halfmann-Gräb von der AWO und Kita-Leiterin Sabine Theis. Foto: AWO Lahn-Dill

DILLENBURG - "Es sind die kleinen Momente mit den Kindern, die einen lächeln lassen." Das sagt Stefanie Wissemann, Erzieherin in der AWO-Kindertagesstätte am Dillenburger "Zwingel", die kürzlich ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern konnte.

Eva Halfmann-Gräb, Vertretungsberechtigte des Vorstandes der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill, gratulierte der 47-Jährigen dazu ebenso wie die Betriebsratsvorsitzende Claudia Klein, Christina Schwehn (Vorsitzende des Elternbeirats) sowie Kita-Leiterin Sabine Theis und deren Stellvertreterin Ann-Christin Müller.

"Frau Wissemann ist den Kindern sehr zugewandt und eine gute Bezugsperson für die Eltern", hob Sabine Theis die besonderen Fähigkeiten ihrer Kollegin hervor.

Stefanie Wissemann, die in Uckersdorf lebt, hatte 1995 anlässlich ihres Anerkennungsjahres den Weg in die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt am "Zwingel" gefunden. 1996 begann sie gleich anschließend ihre Tätigkeit als Erzieherin, die sie bis heute ausübt.

"In den vergangenen Jahren haben wir konzeptionell viel umgestellt", resümierte die Jubilarin. Ungeachtet aller Veränderungen gebe ihr der Alltag mit den Kindern immer wieder die Möglichkeit, "zu lachen und zu staunen", sagte Stefanie Wissemann: "Bei den Kontakten mit den Kindern habe ich wieder die Gelegenheit, Neues zu erleben und eine Art Entdeckerin zu bleiben."