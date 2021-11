Eine verbotene Liebe in der Regency-Zeit

"Die zweite Braut von Cold Ashton Manor": Ingrid Kretz stellt ihren Liebesroman vor. Archivfoto: Frank Rademacher

DILLENBURG - Die Autorin und Künstlerin Ingrid Kretz stellt am 1. Dezember (Mittwoch) während einer Lesung in Dillenburg ihren Liebesroman "Die zweite Braut von Cold Ashton Manor" vor und kombiniert dies mit der Eröffnung einer Ausstellung von abstrakten Gemälden.

Besucher müssen

sich anmelden

In ihrem dritten historischen Liebesroman aus der Regency-Zeit führt Ingrid Kretz in den Südwesten Englands: Als der junge Lord Richard Clarke von Cold Ashton Manor und die Apothekerstochter Amber Devaney sich verlieben, erscheint eine gemeinsame Zukunft unmöglich. Zu große Standesunterschiede trennen die beiden voneinander.

Die Lesung beginnt um 18 Uhr im Hotel Bartmannshaus in Dillenburg. Der Eintritt ist frei. Anmelden muss man sich unter Telefon 0 27 71-3 11 59 oder per E-Mail an mail@in grid-kretz.de. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.