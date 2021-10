Einmal noch: Böllerei im Stunden-Takt

Abschluss: Zu Allerheiligen endet auf dem Dillenburger Schlossberg mit Wilhelmsturm und Villa Grün die Besuchersaisonan. Am Montag gibt es dazu aber noch einmal ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Foto: Dominik Kretz

DILLENBURG - Der Dillenburger Museumsverein und die Stadt Dillenburg laden wie gewohnt für Montag, 1. November/Allerheiligen, zum Abschluss der Museumssaison auf dem Schlossberg ein. Die Besucher dürfen sich auf ein kulturelles und kulinarisches Angebot freuen.

Im Wilhelmsturm wird die Geschichte des Hauses Oranien-Nassau präsentiert. Im Museum Villa Grün finden die Gäste in einer Dauerausstellung auf drei Ebenen einen Zugang zur Vergangenheit und Gegenwart der lokalen Wirtschaft. Die Geschichte des Bergbaus im Dillkreis wird "unter Tage" im Untergeschoss der Villa gezeigt.

Etwas völlig Ungewöhnliches erwartet die Besucher bei einer Führung durch die Kasematten. Dort erfährt man bei einer einstündigen Führung allerhand Wissenswertes zu den unterirdischen Verteidigungsanlagen, die nach ihren Namensvettern in Luxemburg als die zweitgrößten Anlagen ihrer Art in Europa gelten.

Beide Museen sind von

10 bis 18 Uhr geöffnet

Das Schlossberggelände lädt zu einem informativen Spaziergang ein. An neun markanten Standorten sind zwölf Texttafeln aufgestellt, die die frühere Schloss- und Verteidigungsanlage erläutern.

Die Projektgruppe "Leben im 18. Jahrhundert" des Dillenburger Museumsvereins wird an diesem im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Hessen nicht gefeierten Feiertag in historisierenden Uniformen Besucher mit Salutschüssen begrüßen: Die Kanonen böllern von 13 bis 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Unterstützt wird der Museumsverein zudem vom Schlossbergverein Dillenburg. Die in historisierender Kleidung kostümierten Damen und Herren servieren hausgemachten Kuchen. Junge Museumsgäste dürfen sich darüber hinaus auf eine kleine Überraschung freuen.

Am 1. November besteht die letzte Gelegenheit, die Sonderausstellung "Fantastische Welten, perfekte Illusionen - Visuelle Effekte im Film" im Museum Villa Grün zu besuchen. In dieser Schau werden die vielfältigen Verfahren der Filmtricks vorgestellt. Anhand von Schautafeln sowie Originalmodellen erfahren die Betrachter, mit welchen Tricks die Filmbranche arbeitet, um in die Welt der Illusionen zu entführen. An mehreren Mitmachstationen können die Gäste selbst aktiv werden: entweder als Regisseure eines eigenen Trickfilms oder als Schauspieler bei einem "Flug" mit einer Propellermaschine. Präsentiert wird die Sonderausstellung vom "Galileo-Park" in Lennestadt-Meggen in Kooperation mit dem Filmmuseum Düsseldorf.

An Allerheiligen sind Wilhelmsturm und Villa Grün durchgängig von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kasemattenführungen finden stündlich von 11 bis 17 Uhr statt. Für die Teilnahme an einer Führung ist eine Anmeldung unter Telefon 02771-80 00 65 zwingend erforderlich, da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist.

Es gilt die 3G-Regel: Zutritt nur für geimpfte, genesene und getestete Personen (ab 6 Jahren) mit entsprechendem Nachweis und Lichtbilddokument. Es gelten die allgemeinen Corona-Regeln wie Mund- und Nasenschutzpflicht (OP- oder FFP2-Maske) und Abstandswahrung. Im Wilhelmsturm sind corona-bedingt nur das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss begehbar.