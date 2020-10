Einmal noch lockt Dillenburgs Schlossberg

Kawumm! Jeweils zur vollen Stunde zündet die Projektgruppe "18. Jahrhundert" eine der beiden Kanonen vor dem Wilhelmsturm. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Museumssaison auf dem Dillenburger Schlossberg endet am Wochenende, 31. Oktober/1. November. Zu verlängerten Öffnungszeiten haben Gäste zum letzten Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, den Wilhelmsturm, die Villa Grün und die Kasematten zu besichtigen. Der Dillenburger Museumsverein bietet am Sonntag stündlich Führungen durch die unterirdischen Verteidigungsanlagen an, und seine Projektgruppe "18. Jahrhundert" empfängt Besucher mit Salutschüssen.

Für Führungen ist eine Anmeldung erforderlich

Coronabedingt startete die Museumssaison auf dem Schlossberg in diesem Jahr sechs Wochen später als üblich. Erst Mitte Mai konnten die ersten Gäste die Einrichtungen auch von innen besichtigen. Auch auf die Gestaltung des Saisonendes nimmt die Pandemie Einfluss: Das herzhafte und süße Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten muss diesmal entfallen.

Die Öffnungszeiten beider Museen sind am Samstag und Sonntag verlängert: Sie sind von 10 bis 18 Uhr durchgängig für Besucher zugänglich. Der Wilhelmsturm bietet einen tiefen Einblick in die oranien-nassauische Geschichte. Sonst auf vier, coronabedingt derzeit nur auf zwei Etagen wird die Geschichte des Hauses Oranien-Nassau, das Stammhaus des niederländischen Königshauses ist, anhand von Schautafeln, Filmen und Modellen geschildert.

Fotos Kawumm! Jeweils zur vollen Stunde zündet die Projektgruppe "18. Jahrhundert" eine der beiden Kanonen vor dem Wilhelmsturm. Foto: Katrin Weber Saisonabschluss am Wochenende auf dem Dillenburger Schlossberg: Die Projektgruppe "18. Jahrhundert" zeigt Exerzierübungen. Foto: Thomas Kaulich 2

Im Museum Villa Grün finden Gäste in einer Dauerausstellung auf drei Ebenen einen Zugang zu Vergangenheit und Gegenwart der Wirtschaft im früheren Dillkreis.

In der Villa Grün ist an diesem Wochenende auch noch die Sonderausstellung "Lifestyle" des Fotografen Frank Kunert mit den skurrilen Exponaten zu sehen. Auf 30 großflächigen Farbfotos sowie mit einigen Modellen entführt Kunert den Betrachter in Gedankenwelten, die nahe bei Loriots Verständnis von Komik angesiedelt sind.

Etwas völlig Ungewöhnliches erwartet Besucher bei einer Führung durch die Kasematten: Sie erfahren während einstündiger Touren alles Wissenswerte zu den unterirdischen Verteidigungsanlagen, die nach den Kasematten in Luxemburg als die zweitgrößten Europas gelten.

Gruppe 18. Jahrhundert

führt Exerzierübungen vor

Führungen finden zu folgenden Zeiten statt: Samstag, 15 und 16 Uhr, Sonntag, stündlich von 11 bis 17 Uhr. Für einen Abstecher in Dillenburgs Unterwelt ist allerdings eine Anmeldung unter Telefon 0 27 71-80 00 65 erforderlich.

Die Eintrittspreise betragen: Kombikarte Wilhelmsturm und Villa Grün für Erwachsene 4 Euro, für Kinder (6 bis 15 Jahre) 2 Euro und Familien auf 11 Euro. Für die "Schlossbergkarte" (Museen und Kasematten) zahlen Erwachsene 7 Euro, Kinder 3,50 Euro und Familien 18,50 Euro.

In allen musealen Bereichen (Wilhelmsturm, Kasematten und Villa Grün) gelten die derzeit allgemeinen Hygienestandards (Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nase-Schutzes und zum Einhalten des Mindestabstands von 1,50 Metern).

Die Projektgruppe "18. Jahrhundert" des Museumsvereins wird wieder in bekannter Manier die Besucher mit Salutschüssen empfangen. Am Samstag findet die Vorführung der Kanonen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr statt.

Zudem zeigen die Mitglieder in originalgetreu nachgebildeter Kleidung praktische Exerzierübungen. Umrahmt wird das 18.-Jahrhundert-Programm mit Live-Gesang.