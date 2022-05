Einwöchige Vollsperrung in der Dillenburger Kernstadt

Ab dem Alten Rathaus sind Hauptstraße und Marbachstraße ab Dienstag, 10. Mai, für den Verkehr gesperrt. Grund sind Arbeiten am Gas- und Stromnetz. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Die EAM setzt derzeit ihre Arbeiten am Gas- und Stromnetz in der Dillenburger Hauptstraße fort. Weil sie dabei auf unliebsame Überraschungen stößt, ist eine Vollsperrung ab dem Alten Rathaus ab Dienstag, 10. Mai, unumgänglich.

Nach Mitteilung von Anja Graser, bei der Stadt Dillenburg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, sei die ausführende Firma in dem Bereich am Abzweig zur Marbachstraße auf "sehr viele unvorhergesehene Gegebenheiten im Bauuntergrund" gestoßen. So müsse der Trassenverlauf der Leitungen erneut geändert werden. Auch habe das Unternehmen festgestellt, dass nicht alle bestehenden Leitungen in die Pläne eingetragen seien.

Um die noch ausstehenden Arbeiten zügig erledigen zu können, sei eine voraussichtlich einwöchige Vollsperrung in dem unübersichtlichen Kurven- und Kreuzungsbereich unumgänglich, so Graser.

Für die Verkehrsteilnehmer bedeutet dies: Von der Obertorbrücke kommend ist die Durchfahrt bis und in die Hintergasse möglich. Aus der Hintergasse kommend gilt als vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts.

Wer nach Donsbach möchte, folgt der Umleitung durch die Innenstadt über Konrad-Adenauer-Allee, Hindenburgstraße, Frankfurter Straße und letztlich über den Schlossberg.

Am städtischen Busverkehr ändert sich durch die Vollsperrung gegenüber der aktuellen Regelung nichts: Die Linie 100 wendet am Schlossberg. Die Haltestellen "Alte Rheinstraße", "Obere und untere Marbachstraße", "Aquarena" sowie in der Konrad-Adenauer-Allee und an der Deutschen Bank können nicht angefahren werden. Die Linie 101 fährt in beide Richtungen über den Schlossberg/Kutschenweg ohne Anfahrt der Haltestelle dort, sowie der Haltestellen "Obere und untere Marbachstraße", "Aquarena", Konrad-Adenauer-Allee und Deutsche Bank. Die Haltestelle "Alte Rheinstraße" kann bedient werden.