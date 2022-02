Elektro-Schrott illegal in Oberscheld abgeladen

Gerätesammlung der unerwünschten Art: Nicht zum ersten Mal ist an der Altdeponie Schelderwald illegal Elektro-Schrott gelandet. Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill bittet darum, die Termine der E-Schrott-Sammlung zu beachten. Foto: Abfallwirtschaft Lahn-Dill

DILLENBURG-OBERSCHELD - Vor den Toren des Kompostwerkes auf der Altdeponie Schelderwald in Oberscheld sind am Samstag erneut unerlaubt Elektroaltgeräte abgestellt worden.

Die mobile E-Schrott-Sammlung durch die Kreisgesellschaft GWAB findet dort ausschließlich am zweiten und vierten Samstag eines Monats jeweils von 9 bis 14 Uhr statt. Darauf macht die Abfallwirtschaft Lahn-Dill jetzt nochmals aufmerksam. Außerhalb der Öffnungszeiten abgeladene Elektrogeräte werden als illegale Ablagerungen gefährlicher Abfälle behandelt.

Außer in Oberscheld können Elektro-Altgeräte werktäglich im Abfallwirtschaftszentrum in Bechlingen und im GWAB-Recyclingzentrum in Wetzlar abgegeben werden. Die allernächste Möglichkeit, E-Schrott abzugeben, bietet zumeist der Handel. Kleingeräte, die in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektrogeräte von mindestens 400 Quadratmetern kostenlos zurückgegeben werden. Größere Elektrogeräte werden beim Neukauf eines vergleichbaren Gerätes ebenfalls kostenfrei zurückgenommen.

Auch Onlinehändler müssen eine Rücknahme anbieten

Nach der Neufassung des Elektrogesetzes gilt dies nach einer Übergangsfrist bis 30. Juni 2022 auch für Supermärkte ab 800 Quadratmetern, die nur gelegentlich Elektrogeräte im Sortiment haben. Und: Auch Onlinehändler müssen Rücknahmemöglichkeiten anbieten.