Elektroschrott illegal in Oberscheld abgeladen

Die Annahmestelle war geschlossen: Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Lahn-Dill sammeln illegal vor der Deponie Schelderwald abgeladenen Elektroschrott ein. Foto: Abfallwirtschaft Lahn-Dill

DILLENBURG-OBERSCHELD - Vor dem Tor der Deponie Schelderwald in Oberscheld sind am Wochenende alte Elektrogeräte illegal abgeladen worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Zweimal im Monat wird die Fläche vor dem Kompostwerk auch als E-Schrott-Annahmestelle genutzt - am vergangenen Samstag stand allerdings kein Termin an. Dennoch wurden unter anderem Kühlgeräte, Herde, Bildschirme und Staubsauger abgestellt.

Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) aus Aßlar mussten die Abfälle einsammeln. Die Ordnungsbehörde wurde eingeschaltet. Den Verursachern droht die Zahlung von Bußgeldern. Im Lahn-Dill-Kreis können alte Elektrogeräte im Abfallwirtschaftszentrum Aßlar und bei der GWAB in Wetzlar sowie am zweiten und vierten Samstag im Monat an der ehemaligen Deponie Schelderwald kostenlos abgegeben werden. Dort stehen GWAB-Mitarbeiter von 9 bis 14 Uhr bereit.

Die AWLD weist darauf hin, dass Elektroaltgeräte beim Neukauf eines im Wesentlichen gleichen Gerätetyps auch vom Elektrohändler kostenlos zurückgenommen werden. Kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 Zentimeter nehme der Handel auch ohne Kauf eines neuen Produktes entgegen.