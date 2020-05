Eltern im Lahn-Dill-Kreis wollen Mitsprache bei Schulöffnungen

Seit diesem Montag läuft auch an der Gesamtschule Schwingbach in Rechtenbach der Unterricht wieder. Schulleiterin Monika Hundertmark zieht nach der ersten Woche mit den "Abgängern" eine positive Bilanz. Das Hygienekonzept mit Einbahnstraßenregelungen für Treppenhäuser, Maskenpflicht im Gebäude und auf dem Schulgelände, aber nicht im Unterricht funktioniere gut. Die ersten beiden Unterrichtsstunden am gestrigen Montag haben sich ausschließlich um das Thema Hygiene und die entsprechenden Verhaltensregeln gedreht. Vorab wurden die Schüler und Eltern per E-Mail und über den Schulserver "IServ" informiert.

Allerdings: Seitdem das erste Stockwerk der Gesamtschule im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises als Schulträger renoviert wurde, gibt es dort weniger Waschbecken als bisher. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die neuen Klassenräume mittlerweile ohne die klassische Tafel und Kreide auskommen, sondern mit sogenannten "ActivePanels", also digitalen Tafeln und Whiteboards (Tafeln, die mit speziellen Stiften beschreiben und wieder abgewischt werden können), ausgestattet sind. "Im Grunde genau das, was man sich für einen modernen Unterricht wünscht", erklärt Hundertmark. Entsprechend habe man bei der Renovierung auf das klassische Waschbecken im Klassenzimmer, das vor allem für die Tafel gebraucht wurde, verzichtet.

Corona war bei der Planung der neuen Klassenzimmer noch kein Thema. Die Hygiene werde aber auch in diesen Klassenräumen eingehalten. Überall dort, wo es keine Möglichkeit gibt, sich die Hände zu waschen, sei sichergestellt, dass die Schüler sich die Hände desinfizieren können, erklärt die Schulleiterin auf Anfrage. (kel)