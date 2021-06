Endlich Sommer: Sonnenschein und warme Temperaturen locken in die Freibäder

Jetzt teilen:

Am 6. Juni hat im Sinner Waldschwimmbad wieder die Saison begonnen. Der Badebetrieb findet täglich in zwei Blöcken statt. Zwischen 13 und 14.30 Uhr sowie montags ab 14 Uhr ist das Freibad geschlossen. Bis zu den Sommerferien steht das Becken montagnachmittags ausschließlich den Schwimmvereinen und Schulen der Region sowie den Aqua-Gruppen des Fördervereins zur Verfügung. Regulärer Badebetrieb findet in dieser Zeit nicht statt. Mit Beginn der Sommerferien wird das Waldschwimmbad dann wieder ganztägig geöffnet sein, sagte Ann-Katrin Sauer, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Waldschwimmbad GmbH. Seit Saisonstart hätten schon wieder 1000 Menschen das Bad besucht. Auch Timmi, Mutter Swetlana und Tante Olga (von links) aus Sinn frönten am Samstag ihrer Schwimmleidenschaft. Am Sonntag war bei tollem Wetter ebenfalls einiges los. sige/Foto: Siegfried Gerdau