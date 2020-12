Endoskop auf offener Straße in Dillenburg gestohlen

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

DILLENBURG - Am helllichten Tag und auf offener Straße hat ein Dieb am Montag in Dillenburg ein Endoskop gestohlen. Ein 41-Jähriger hatte einen Koffer mit dem medizinischen Gerät um 12.35 Uhr neben seinem Auto auf dem Gehweg in der Berliner Straße abgestellt, um andere Gegenstände einzuladen, als der Täter zugriff und flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf rund 1600 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-9070.