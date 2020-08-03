Montag, 03.08.2020 - 16:59
6 min
Enkeltrick und Co.: Was Banken tun können
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GOLD IN ZAHLEN
Ein Goldbarren mit einem Gewicht von einer Unze (circa 31,1 Gramm) ist etwa 42 x 24 x 1,7 Millimeter groß. Zum Vergleich: Eine gewöhnliche Streichholzschachtel kommt auf 50 x 35 x 12 Millimeter und damit gut zwölfmal so groß wie ein Unzebarren. An der Frankfurter Börse wurde die Unze am Montagmittag mit rund 1970 US-Dollar gehandelt. Ein Euro war zeitgleich 1,17 US-Dollar wert, die Unze Gold kostet also knapp 1700 Euro. Bei 60 Unzen Gold ist ein sechsstelliger Eurowert erreicht. Umgerechnet ergibt dies das Volumen von etwa fünf Streichholzschachteln. (cw)
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