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Montag, 03.08.2020 - 16:59
6 min

Enkeltrick und Co.: Was Banken tun können

Falsche Polizisten hatten einen Herbornseelbacher um einen sechsstelligen Betrag gebracht. Auf welchem Weg versuchen Geldinstitute, solchen Betrügern einen Schritt voraus zu sein?

Neue Masche der Trickbetrüger am Telefon: Ihre Opfer sollen Erspartes vom Konto oder Bargeld in Gold umtauschen. Später setzen die Täter dann alles daran, dass ihnen dieses Gold ausgehändigt wird - angeblich, um es in Sicherheit zu verwahren. Für Gold im Wert von 100 000 Euro Euro braucht man allerdings nicht so viele Barren, wie hier im Bild zu sehen. Dafür würde schon so viel Gold genügen, wie in fünf Streichholzschachteln passt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Neue Masche der Trickbetrüger am Telefon: Ihre Opfer sollen Erspartes vom Konto oder Bargeld in Gold umtauschen. Später setzen die Täter dann alles daran, dass ihnen dieses Gold ausgehändigt wird - angeblich, um es in Sicherheit zu verwahren. Für Gold im Wert von 100 000 Euro Euro braucht man allerdings nicht so viele Barren, wie hier im Bild zu sehen. Dafür würde schon so viel Gold genügen, wie in fünf Streichholzschachteln passt. Foto: Sven Hoppe/dpa

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Neue Masche der Trickbetrüger am Telefon: Ihre Opfer sollen Erspartes vom Konto oder Bargeld in Gold umtauschen. Später setzen die Täter dann alles daran, dass ihnen dieses Gold ausgehändigt wird - angeblich, um es in Sicherheit zu verwahren. Für Gold im Wert von 100 000 Euro Euro braucht man allerdings nicht so viele Barren, wie hier im Bild zu sehen. Dafür würde schon so viel Gold genügen, wie in fünf Streichholzschachteln passt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Neue Masche der Trickbetrüger am Telefon: Ihre Opfer sollen Erspartes vom Konto oder Bargeld in Gold umtauschen. Später setzen die Täter dann alles daran, dass ihnen dieses Gold ausgehändigt wird - angeblich, um es in Sicherheit zu verwahren. Für Gold im Wert von 100 000 Euro Euro braucht man allerdings nicht so viele Barren, wie hier im Bild zu sehen. Dafür würde schon so viel Gold genügen, wie in fünf Streichholzschachteln passt. Foto: Sven Hoppe/dpa

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GOLD IN ZAHLEN

Ein Goldbarren mit einem Gewicht von einer Unze (circa 31,1 Gramm) ist etwa 42 x 24 x 1,7 Millimeter groß. Zum Vergleich: Eine gewöhnliche Streichholzschachtel kommt auf 50 x 35 x 12 Millimeter und damit gut zwölfmal so groß wie ein Unzebarren. An der Frankfurter Börse wurde die Unze am Montagmittag mit rund 1970 US-Dollar gehandelt. Ein Euro war zeitgleich 1,17 US-Dollar wert, die Unze Gold kostet also knapp 1700 Euro. Bei 60 Unzen Gold ist ein sechsstelliger Eurowert erreicht. Umgerechnet ergibt dies das Volumen von etwa fünf Streichholzschachteln. (cw)

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