Enkeltrick und Co.: Was Banken tun können

Neue Masche der Trickbetrüger am Telefon: Ihre Opfer sollen Erspartes vom Konto oder Bargeld in Gold umtauschen. Später setzen die Täter dann alles daran, dass ihnen dieses Gold ausgehändigt wird - angeblich, um es in Sicherheit zu verwahren. Für Gold im Wert von 100 000 Euro Euro braucht man allerdings nicht so viele Barren, wie hier im Bild zu sehen. Dafür würde schon so viel Gold genügen, wie in fünf Streichholzschachteln passt. Foto: Sven Hoppe/dpa