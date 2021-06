Erfolgreicher Videofilm: Dillenburger Schüler im Finale

Bei den Dreharbeiten in Breitscheid (v.l.): Efthymios Kalosin, Frank Hansen mit Hund Murphy, Theresa Nguyen, Julian Hilk, Sinem Kosmaz und Lehrer Alexander Kaißer. Foto: Kaufmännische Schulen

DILLENBURG - Schöner Erfolg für Sinem Kosmaz, Theresa Anh-Thu Nguyen, Efthymios Kalosin und Julian Hilk von den Kaufmännischen Schulen in Dillenburg: Beim Wettbewerb "Meine Ausbildung- Du führst Regie" des Hessischen Rundfunks (hr) hat es das Quartett mit seinem Lehrer Alexander Kaißer in die Endrunde geschafft.

Über 50 Schulen hatten sich bei der 13. Auflage des Wettbewerbs beworben, 19 davon sind ins Finale eingezogen, das am 9. Juli auf dem Programm steht.

Ausgerüstet mit Kamera und Mikrofon hatten die Jugendlichen aus den Kaufmännischen Schulen einen siebenminütigen Film zum Thema Ausbildung gedreht. Dazu hatten sie vor einigen Wochen die Praxis "RedeWendung" von Frank Hansen in Breitscheid aufgesucht, um die Berufe "Logopäde" und "Systemischer Berater" genauer unter die Lupe zu nehmen. Aufgabe war es, die Befindlichkeiten von Jugendlichen beim Thema Ausbildung filmisch in den Vordergrund zu rücken.

Das ist den Dillenburger Schülern offenbar gut gelungen, schließlich stehen sie nun in der Endrunde. Zu sehen ist das 90-minütige Finale am Freitag, 9. Juli, ab 11 Uhr auf dem YouTube-Kanal des hr-fernsehens (https://1.ard.de/meine_ausbildung), später als Video on demand auch unter hr.de/meineausbildung.

Vom 12. bis 16. Juli werden alle 19 nominierten Filme zudem im hr-fernsehen ausgestrahlt.