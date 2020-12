Erlös aus Wandelkonzert-DVD soll Musikern in Not helfen

Verkauf für guten Zweck: Joachim Dreher und Petra Denker haben von ihrem Wandelkonzert eine DVD mit CD produziert. Foto: Ev. Kirchengemeinde

DILLENBURG - Petra Denker und Joachim Dreher, beide hauptamtliche Kirchenmusiker in Dillenburg, wollen mit dem Verkauf ihrer selbst produzierten DVD mit CD des Wandelkonzerts zu Pfingsten Spenden sammeln, um Musiker in Not zu unterstützen.

Seit Beginn des Teil-Lockdowns Anfang November sind auf unbestimmte Zeit keine Konzerte und kulturelle Veranstaltungen mehr möglich. Damit ist den Musikern die wichtigste Veranstaltungszeit im Jahr weggebrochen. "Dies bedeutet für alle Kulturschaffenden ohne Festanstellung weitere herbe Einschnitte nach bereits acht Monaten mit massiven Verdienstausfällen", sagt Petra Denker.

Die Aufnahme des Wandelkonzerts ist zum Preis von zehn Euro erhältlich. Die Verkaufsstellen sind: Weltladen (Hauptstraße 93), Buchhandlung Rübezahl (Hüttenplatz 14), evangelisches Gemeindebüro Döngesstraße 1) und katholisches Gemeindebüro (Wilhelmsplatz 16).

Die beiden Initiatoren haben außerdem ein Spendenkonto für Musiker in Not eingerichtet. Informationen gibt es bei Petra Denker, Telefon 0 27 71-8 01 88 18 oder per E-Mail an petra.denker@ekhn.de.