Ersatz für Pflanzaktion an der Auerhahnhütte geplant

Umdisponiert: Weil die vom Herborner Forstamt geplante, öffentliche Pflanzaktion der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist, haben Mitarbeiter eines Forstunternehmens in der Nähe der Auerhahnhütte bei Frohnhausen junge Eichen gesetzt. Foto: Forstamt Herborn

Dillenburg-Frohnhausen (red). Eigentlich hatte das Herborner Forstamt am 21. März in einer Bürgeraktion in der Nähe der Auerhahnhütte bei Frohnhausen Eichen pflanzen wollen. Wegen der Corona-Krise wurde daraus jedoch ein "Alleingang" der Behörde.

Als Ersatz soll es einen Nachholtermin geben

"Über die Absage waren wir sehr enttäuscht", sagt Forstamtsleiter Jochen Arnold. "Alles war vorbereitet: Wir hatten zahlreiche Anmeldungen, die Pflanzen waren geliefert oder die Wildlinge ausgegraben und die Fläche für die Pflanzung vorbereitet." Die Setz- und Wildlinge mussten jedoch dringend in den Boden. Und so haben Mitarbeiter eines Forstunternehmers die Eichen gepflanzt. Jetzt müssen diese "nur" noch gut anwachsen. "Dafür ist in erster Linie das Wetter zuständig", sagt Revierförsterin Wiebke Gerndt. "Ausreichende Niederschläge über die Frühjahrs- und Sommermonate sind für das Anwachsen besonders wichtig. Auch das Ausbleiben von intensiven Spätfrösten im Mai/Juni würde den jungen Eichen ihren Start erleichtern."

Im Frühjahr schon über 100 000 Bäume gesetzt

Die öffentliche Pflanzaktion wird nachgeholt. "Zu bepflanzende Flächen haben wir noch genug", sagt Arnold. Saison ist im Spätherbst und Frühjahr. In diesem Frühjahr hat das Forstamt bereits über 100 000 Bäume gesetzt.