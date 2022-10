Erst aufregen, dann losfliegen

Jetzt teilen:

Bei den heftigen Regenfällen am Samstag hatte es dieser Turmfalke, in der Regel auf Dächern eher nicht anzutreffen, gar nicht so leicht, sich auf dem Nachbardach zu halten, schreibt Harald Hofmann zu seiner Aufnahme. "Das Wetter setzte ihm derart zu, dass er regelrecht zeterte und meine Frau, die dies hörte, zunächst an einen Papagei dachte." Erst als der Regensturm vorbei war, habe der sympathische Greifvogel seinen Flug fortgesetzt. Und spätestens dann dürfte auch der Regentropfen von seiner Schnabelspitze gefallen sein. Foto: Harald Hofmann