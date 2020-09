Erst der Krieg, dann die Kindheit

Abdul Malik Sayed Issa an der Tischtennis-Platte - er ist in Syrien aufgewachsen und flüchtete 2015 nach Deutschland. Er lebt nun in Dillenburg und geht in die fünfte Klasse der Wilhelm-von-Oranien-Schule und ist in seiner Altersklasse der beste Tischtennisspieler im Lahn-Dill-Kreis. Foto: Jörgen Linker