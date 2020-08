Erster Corona-Fall an Dillenburger Schule

Ein Schüler der Beruflichen Schulen in Dillenburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Symbolfoto: dpa.

Dillenburg. Zu Beginn der zweiten Woche des Regelbetriebs an den hessischen Schulen hat es einen ersten Corona-Fall an einer Schule im Lahn-Dill-Kreis gegeben. Betroffen ist ein Schüler der Beruflichen Schulen in Dillenburg.

Entdeckt wurde der Fall im Rahmen einer sogenannten Umgebungsuntersuchung, also der Nachverfolgung der Kontaktpersonen eines anderen Corona-Falls.

21 Schüler und ein Lehrer stehen unter Quarantäne

Am Montag wurden daraufhin die übrigen 20 Schüler der Klasse und die Lehrkraft auf das Virus getestet. Bis das Ergebnis vorliegt, könne es aber noch ein oder zwei Tage dauern, erklärte Nicole Zey, Pressesprecherin des Kreises. Bis dahin bleibe die Klasse in jedem Fall in Quarantäne, genauso wie der Lehrer.

Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen sei inzwischen abgeschlossen, sodass aus diesem Umfeld auch keine weiteren Infektionen zu befürchten seien, erklärte Zey.

Ob der Fall noch weitergehende Konsequenzen für den Schulbetrieb haben werde oder für die Vorgaben des Lahn-Dill-Kreises, lasse sich jetzt noch nicht sagen. "Wir schauen erst einmal, wie sich das weiter entwickelt", sagte die Pressesprecherin.

Zugleich appellierte sie an alle, sich weiter an die bestehenden Corona-Regeln zu halten. Hände waschen, Abstand halten und Masken tragen hätten weiterhin ihre Gültigkeit. Mit einer kritischen Antwort auf die selbstgestellte Frage "muss ich da wirklich hin", ließen sich überflüssige Kontakte vermeiden.