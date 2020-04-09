Donnerstag,
09.04.2020 - 19:00
1 min
Etwas mehr als eine halbe Stunde spielt der Dillenburger Musiker Open Air
In der Corona-Krise tritt Michael Habicht auf seinen Balkon und spielt mit Gitarre von ihm arrangierte Versionen bekannter Evergreens. Damit bereitet er Nachbarn eine Freude.
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