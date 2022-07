Eva-Maria Anton setzt den "Orgelsommer" fort

Gastiert in Dillenburg: Kantorin Eva-Maria Anton aus Bad Nauheim. Archivfoto: Helmut Blecher

DILLENBURG - Kantorin Eva-Maria Anton aus Bad Nauheim gestaltet am Sonntag, 31. Juli, das dritte Konzert im Dillenburger "Orgelsommer". Beginn ist um 17 Uhr in der katholischen Kirche.

Ihr Programm steht ganz im Zeichen des Chorals "Vater unser im Himmelreich". Zu Beginn erklingt zunächst Bachs sogenannte "dorische" Toccata und Fuge, bevor der "Vater unser"-Choral in den Vertonungen Bachs, Georg Böhms und schließlich Felix Mendelssohns mit dessen sechster Orgelsonate erklingt.

Anton hat an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt Kirchenmusik und künstlerisches Orgelspiel studiert. Meisterkurse runden ihre Ausbildung ab. Seit 1999 ist sie Regionalkantorin für die Dekanate Wetterau-Ost und Wetterau-West mit Sitz in Bad Nauheim.

Der Eintritt ist frei. Am Ende wird um eine Spende zur Unterstützung dieser ökumenischen Konzertreihe gebeten.