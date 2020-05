Evangelische Online-Andacht diesmal aus Donsbach und mit Schäfer Ulrich Kämpfer

(red). Die evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg bietet auch an diesem Sonntag, 3. Mai, eine Online-Andacht von einem besonderen Ort. In Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde in Donsbach kommt sie diesmal ab 9.30 Uhr direkt von der Donsbacher Schafherde. Schäfer Ulrich Kämpfer gibt Auskunft über seine Aufgaben und Herausforderungen. Grundlagen der Predigt werden die Bibelverse aus Psalm 23 und Johannes 10 sein. Petra Denker und Andreas Balzer singen dazu passende Hirtenlieder von Dvorak und Zoltán Kodály (evangelisches Gesangbuch Nr. 616). Zu sehen ist die Andacht auf www.ev-kirche-dillenburg.de und https://facebook.com/evkirchedillenburg/ .Foto: Volker Lommel