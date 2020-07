Exhibitionist am Dillenburger Bahnhof festgenommen

Exhibitionist im Dillenburger Bahnhof: Bundespolizisten bringen ihn in die Vitos-Klinik nach Herborn. Symbolfoto: Bundespolizei

Dillenburg (red). Die Polizei hat am Dillenburger Bahnhof einen Exhibitionisten festgenommen. Der 24 Jahre alte Mann muss sich zudem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Wie die Bundespolizei erst am Montagnachmittag berichtete, hatte sich der 24 Jahre alte, wohnsitzlose Mann bereits am vergangenen Freitag im DB-Verkaufsstore im Dillenburger Bahnhof gegenüber zwei jungen Frauen mit heruntergelassener Hose gezeigt und dabei an seinem Geschlechtsteil hantiert.

Die beiden 20 und 23 Jahre alten Mitarbeiterinnen des Geschäfts verwiesen ihn deswegen des Ladens. Laut Bundespolizei kam der Mann kurze Zeit später zurück und bewarf die ältere der beiden Frauen mit einem Werbeschild. Die 23-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen an einem Bein.

Inzwischen zu Hilfe gerufene Beamte der Dillenburger Polizei nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest. Wie sich herausstellte, hatte er sich bis vor einem Monat in stationärer Behandlung befunden.

Bundespolizisten bringen

ihn in die Vitos-Klinik

Wegen seines geistigen Zustands kam der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen erneut in psychiatrische Behandlung. Gießener Bundespolizisten brachten den Mann in die Vitos-Klinik nach Herborn.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.