Experimentierboxen und Material für ein Hochbeet

Die Experimentierbox enthält unter anderem Bastelmaterial für Experimente mit Strom aus Licht. Die Manderbacher Schüler sind mit Feuereifer bei der Sache. Foto: Grundschule Manderbach

DILLENBURG-MANDERBACH - Die Sparkasse Dillenburg will nach eigenen Angaben das Thema Nachhaltigkeit in der täglichen Arbeit umsetzen und in die Gesellschaft tragen. Dies sei auch das Ziel von zwei Spendenaktionen für Kitas und Grundschulen in ihrem Geschäftsgebiet, berichtet sie in einer Pressemitteilung. Sie hätten einen Gesamtwert von 23.000 Euro.

Grundschulen können am Bildungsprojekt "Mit Kindern erneuerbare Energie entdecken" teilnehmen. Es läuft in Zusammenarbeit mit der VRD Stiftung für Erneuerbare Energien, Heidelberg. Eine Experimentierbox enthalte viele Materialien für den eigenen Unterricht. Es gehe um Sonnenwärme, Sonnenstrom, Windkraft, Wasserkraft und Energiesparen. "Mit dieser Experimentierbox werden sich die Schulen im Sachunterricht anschaulich mit den Themen Energiesparen, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und besonders dem Erhalt der Natur beschäftigen", erklärt die Sparkasse. Die Grundschule Manderbach beispielsweise nutze ihre Experimentierbox gern und eifrig.

Zudem haben sich laut Sparkasse viele Kitas für das Projekt "Wir bauen ein Hochbeet" angemeldet. "Es wird schon eifrig geplant, eingekauft, gewerkelt und überlegt, wie das Hochbeet angelegt und mit welchen Pflanzen es bestückt wird", schreibt sie in ihrer Mitteilung.