Fähnlein feilt an furioser Feuershow

Bunt: Die Feuershow "Funkenflug & Schattenklang" begeistert mit spektakulären Effekten.

DILLENBURG - Nach inzwischen zwei Jahren corona-bedingter Zwangspause plant der mittelalterliche Showverein Fähnlein zu Dillenburg für Pfingsten einen Veranstaltungs-Doppelpack: eine Feuershow und ein Abenteuermusical für Kinder.

Im vergangenen November hatten die Verantwortlichen nach Gesangs- und Schauspieltalenten gesucht, die das 40 Mitglieder starke Ensemble des Fähnleins bei den geplanten Shows verstärken. Und sie hatten Erfolg, wie Vorsitzende Sylvia Brand berichtet: "Viele begeisterte Hobbysänger und -sängerinnen sowie Schauspieler und Schauspielerinnen haben sich beim Orga-Team des Vereins gemeldet und werden gemeinsam mit den ,alten Hasen' zu Pfingsten auf der Bühne stehen."

Erstes Märchenfestival auf dem Freigelände geplant

Die Proben dafür seien in vollem Gange. Auf dem Programm steht zum einen die Feuershow "Funkenflug & Schattenklang". Sie soll noch einmal unter dem Motto "Zeitreise" stehen. Die Akteure des Fähnleins zu Dillenburg werden die Zuschauer mitnehmen auf einen spektakulären Trip durch die Zeit. "Wir gehen zurück in das Jahr 1344, das Jahr, in dem Dillenburg gegründet wurde; machen Halt im Barock, arbeiten uns durch die Jahrzehnte des 19. und 20. Jahrhunderts bis in die Neuzeit. Natürlich dürfen die Zuschauer wieder auf zahlreiche neue Acts mit Feuergeräten und Lichteffekten gespannt sein", erklärt Vorsitzende Brand. Begleitet werden die Feuertänzer von Musik im Stil der Jahrhunderte und vom Livegesang der Solisten des Fähnlein.

Musicalproben (v.l.): Robin Hood (dargestellt von Till Manderbach) und sein tierisches Gefolge (Dagmar Nickel, Aliena Kämpfer und Paulina Hartmann) üben fleißig.

Für die kleinen Besucher auf dem Dillenburger Schlossberg bereitet der Verein in diesem Jahr etwas ganz Besonderes vor: Schon vor Corona hatten die Proben zum Abenteuermusical "Robin Hood junior" begonnen. Das Stück stammt aus den Federn von Jan Radermacher und Timo Riegelsberger. Das Duo hat unter anderem auch Stücke für die Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau geschrieben.

Die Zuschauer begleiten den jungen Robin Hood, dargestellt von Till Manderbach, auf seiner abenteuerlichen Reise durch die magischen Wälder des Sherwood Forest. Es gibt ein Wiedersehen mit allen bekannten Figuren der berühmten Legende: dem machthungrigen Sheriff von Nottingham (Bettina Sauerwald), seinem unterwürfigen Gehilfen (Tanja Womser/Leonie Gail), der Hexe (Olivia Nacibide/Mascha Gabel), der bezaubernden Maid Marianne (Matilda Walter), Lord Locksley (Sigurd Bombe) und vor allem mit Robins furchtlosem Gefolge. Es besteht in dieser Version der Geschichte aus sprechenden Tieren: Tuck, der Bär (Aliena Kämpfer), Will, das Wildschwein (Paulina Hartmann) und Little John, das Eichhörnchen (Dagmar Nickel).

FÄHNLEIN ZU DILLENBURG Das Fähnlein zu Dillenburg ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Dillenburg, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gelände rund um den Dillenburger Wilhelmsturm zu beleben. Besonderes Augenmerk richtet der Verein auf die Kinder- und JugendarbeitZu seinen regelmäßigen Veranstaltungen gehören die Aufführung eines Mittelalter-Musicals zu Pfingsten auf der Freilichtbühne am Schlossberg sowie die Feuershow "Funkenflug & Schattenklang". Informationen gibt es auf www.faehnlein-zu-dillenburg.de

Die Aufführungen sind zu Pfingsten während des ersten Dillenburger Märchenfestivals auf dem Freigelände am Schlossberg geplant.