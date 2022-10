Fähnlein zu Dillenburg sucht neue Nachwuchstänzer

Die Tanzgruppen des Fähnleins trainieren in der Gemeinschaftshalle Niederscheld. Foto: Sylvia Brand

DILLENBURG - Ab Samstag, 8. Oktober, geht es wieder los: Das Fähnlein zu Dillenburg startet mit dem Training für die großen Aufführungen auf dem Schlossberg zu Pfingsten 2023. Die kleinen Tänzerinnen und Tänzer treffen sich dann immer samstags von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr in der Gemeinschaftshalle Niederscheld, um wieder viele Tänze für die Shows des Fähnleins einzuüben. Da viele der Kinder aus der Kindertanzgruppe im Sommer den Übergang in die "Große" Tanzgruppe ab zwölf Jahren gemacht hätten, nehme das Fähnlein ab Herbst acht neue Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren in die Kindertanzgruppe auf, informiert die Vorsitzende Sylvia Brand.

Auf dem Programm für das kommende Jahr steht die Feuershow "Funkenflug und Schattenklang" - dieses Mal unter dem Motto "Rock meets Classic". Sie wird im Jahr 2023 im Rahmen des 2. Dillenburger Märchenfests am Pfingstsamstag und -sonntag auf dem Schlossberg in Dillenburg gezeigt.

Außerdem wird dann auch wieder für ein mittelalterliches Musical geprobt, das ebenfalls beim Märchenfest 2023 am Pfingstsonntag und -montag aufgeführt wird. Wer also Lust hat, mit den vielen kleinen und großen Akteuren des Fähnleins in der kommenden Saison auf der Bühne zu stehen und Spaß an Tanz und Bewegung hat, der ist herzlich eingeladen. Zum Schnuppern bietet das Fähnlein vor den Herbstferien zwei "Schnuppertermine" an. Diese finden am 8. und 15. Oktober zur Trainingszeit in der Gemeinschaftshalle Niederscheld statt.