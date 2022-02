Feier zum Weltgebetstag in Dillenburg

DILLENBURG - Das ökumenische Vorbereitungsteam lädt für den 4. März (Freitag) zu einem Gottesdienst anlässlich des Weltgebetstags (WGT) ein. Er beginnt um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel in Dillenburg.

Diesmal haben Frauen aus England, Wales und Nordirland die Liturgie verfasst. In diesem Komitee sind 18 verschiedene christliche Konfessionen vertreten. Schottland hat aus historischen Gründen ein eigenes Komitee. Die Frauen aus England, Wales und Nordirland wenden sich der Verheißung in Jeremia 29,1-14 zu und schmieden ihn, den "Zukunftsplan Hoffnung". Der Weltgebetstag soll unter den aktuell geltenden Hygieneregeln gefeiert werden. Wer den Gottesdienst besuchen will, sollte sich dazu anmelden - telefonisch oder per E-Mail in seinem zuständigen Gemeindebüro oder online auf https://evkirchedillenburg. church-events.de . Wer den Gottesdienst nicht besuchen wird, aber die Liturgie haben will, kann sich dafür ebenfalls im jeweiligen Gemeindebüro melden. Auf der Seite www.weltgebetstag.de oder bei Bibel-TV werden Gottesdienst übertragen: am 4. März um 19 Uhr, am 5. März um 14 Uhr und am 6. März um 11 Uhr. Im Gottesdienst soll eine Kollekte für die weltweite WGT-Projektarbeit, die besonders Frauen und Mädchen zugutekommt, gesammelt werden. Spenden dazu können auch in den Gemeindebüros abgegeben werden; Quittungen sind erhältlich.