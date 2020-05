Feiertag verläuft ruhig

Jetzt teilen:

Dillenburg/Herborn/Driedorf (red). Ruhig ging es im Dillkreis an Christi Himmelfahrt zu. Statt wie in anderen Jahren mit Bier und Bollerwagen loszuziehen, nutzten viele die sommerlichen Temperaturen für eine Radtour mit der Familie. Das geht auch in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Abstandsregeln. Diese wurden laut Polizei nahezu überall eingehalten. Lediglich am Aartalsee und am Heisterberger Weiher sei es zu kleineren Verfehlungen gekommen - in den insgesamt drei Fällen hätten es die Beamten aber bei einem klärenden Gespräch belassen können.