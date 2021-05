Ferienfreizeiten mit Freunden genießen

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Von der Insel Sylt über den Heisterberger Weiher bis in die Südtiroler Alpen - die Ferienfreizeiten 2021 des Lahn-Dill-Kreises bieten ein abwechslungsreiches und pandemiegerechtes Angebot. Durch die Einschränkungen des Lockdowns und das intensive Homeschooling müssen vor allem Kinder und Jugendliche auf viele Aktivitäten in der Freizeit und mit Freunden verzichten. Daher möchte die Kreis-Jugendförderung schon jetzt die Vorfreude auf eine schöne Zeit in den Ferien wecken. Auf den Freizeiten des Lahn-Dill-Kreises gibt es, je nach Altersgruppe, für die Jüngeren Erlebnisse und Abenteuer, insbesondere aber auch für die Älteren genug Zeit zum Chillen oder eine Stadt zu erkunden.

Alle Freizeiten werden von qualifizierten Teamern begleitet, damit eine professionelle Betreuung und ein abwechslungsreiches sowie kreatives Programm gewährleistet sind.

Themen und Termine:

W 18. bis 24. Juli: Sommerfreizeit in Heisterberg für Jungen und Mädchen von 7 bis 12 Jahren, 199 Euro pro Person;

W 23. Juli bis 1. August: Sommerfreizeit auf der Insel Sylt für Jugendliche von 12 bis 14 Jahren, 395 Euro pro Person;

W 26. Juli bis 2. August: Bildungsreise nach Berlin für 16- bis 21-Jährige, 120 Euro pro Person;

W 31. Juli bis 6. August: Mottofreizeit "In sieben Tagen um die Welt" in Heisterberg für Kids und Jugendliche von 9 bis 13 Jahren, 199 Euro pro Person;

W 7. bis 14. August: Erlebnisfreizeit in Lappach/Südtirol, Italien für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren, 315 Euro pro Person;

W 16. bis 22. August: Sommer-Survivalfreizeit in Tringenstein für Jungen von 10 bis 15 Jahren, 199 Euro pro Person.

Rabatt für Geschwister und Hilfe bei wenig Einkommen

Geschwister erhalten 25 Euro Rabatt. Eltern mit geringerem Einkommen können sich die Freizeit für ihre Kinder mit bis zu zwei Dritteln vom Gesamtpreis bezuschussen lassen.

Alle Freizeiten finden unter Berücksichtigung eines entsprechenden Hygienekonzeptes statt, sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt rechtlich und gesundheitlich möglich und verantwortbar ist. Sollte die Freizeit pandemiebedingt nicht stattfinden, wird der komplette Teilnahmebetrag erstattet.

Weitere Infos gibt es online auf www.jugendfoerderung. lahn-dill-kreis.de.

Bei Rückfragen hilft der Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises, Stephanie Kaczmarczyk, Telefon 0 64 41-4 07 15 56 oder Yannick Mindnich, Telefon 0 64 41-4 07 15 33.