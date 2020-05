Fernseh- und Radio-Gottesdienst aus Dillenburg

Jetzt teilen:

DILLENBURG - (red). Gemeinsam mit ERF Medien aus Wetzlar hat die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg einen aktuellen Gottesdienst im Gemeindehaus Mittelfeld aufgezeichnet. Die Predigt zum Sonntag Rogate über das Vaterunser hält Pfarrer Dr. Friedhelm Ackva. Das Motto: „Beten aus dem Kämmerlein – mit Gott und der Welt verbunden.“

Musikalisch wirken Andreas Balzer als Solist und Propsteikantorin Petra Denker mit und bringen gesungene Gebete zu Gehör. Die Eröffnungsfanfare „In dir ist Freude in allem Leide“ spielt ein Quintett des Dillenburger CVJM-Posaunenchores unter der Leitung von Peter Balzer vor dem Gemeindehaus. Eine Frau, die an Corona erkrankt war und wieder genesen ist, berichtet über ihre Gebetserfahrungen „im Kämmerlein“.

Ab Sonntag, 17. Mai, wird der Gottesdienst aus Dillenburg gemäß dem Motto „Jesus zu Hause begegnen“ in der ERF-Mediathek im Internet unter www.erf.de/gottesdienst und per App sowie bei „Bibel-TV“ ab 11.30 Uhr über Satelliten und Kabelfernsehen zu sehen sein.

Außerdem ist er im Radioprogramm ERF Plus jeweils um 10, 14 und um 22 Uhr über Digitalradio, Satellit, Kabel und die App „ERF Radio“ zu hören. Die Dillenburger Gemeinde verzichtet am 17. Mai noch auf einen Präsenz-Gottesdienst in der Stadtkirche und lädt alle Interessierten zu diesem multimedialen Gottesdienst ein.