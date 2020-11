Feuerwehr rückt zu Scheunenbrand aus

Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass bei der im Umbau befindlichen Scheune Dämmmaterial in einer Zwischendecke in Brand geraten ist. Foto: Jörg Fritsch

DILLENBURG-OBERSCHELD - Die Dillenburger Feuerwehr ist am Dienstagabend (3. November) mit 50 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen zu einem Scheunenbrand in der Kirchstraße im Stadtteil Oberscheld ausgerückt.

Bei Eintreffen stellten die Feuerwehrleute laut Pressesprecher Florian Brandenburger fest, dass das Gebäude aktuell umgebaut wird und dass Dämmmaterial in einer Zwischendecke in Brand geraten war. Nachdem die Einsatzkräfte die Flammen im Griff hatten und Teile des Personals darauf bereits wieder abrückten, öffnete ein Einsatztrupp mit einer Motorsäge noch die Zwischendecke, um das Dämmmaterial auszuräumen. Die Ortsdurchfahrt war während der Löscharbeiten am Abend für kurze Zeit einspurig gesperrt.