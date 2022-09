Feuerwehreinsatz in Waldstück in Dillenburg

Erneut hat es in einem Waldstück oberhalb der Lebenshilfe in Dillenburg gebrannt. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Erneut hat es in einem Waldgebiet in Dillenburg im Lahn-Dill-Kreis gebrannt. Insgesamt 37 Einsatzkräfte der Dillenburger Feuerwehr bekämpften am Dienstagabend zwischen der Autobahn und der Lebenshilfe die Flammen. Alarmiert wurde die Feuerwehr erstmals um 21.01 Uhr, insgesamt gingen zwei Notrufe ein: Ein Anrufer meldete sich vom Bismarck-Denkmal in Dillenburg, der zweite aus dem Falkenweg.

Einsatz an dieser Stelle bereits am 29. August