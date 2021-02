2 min

Fiat landet in Wetzlar auf Garagendach / Insgesamt ruhige Lage am Montag

Trotz Schnee und Eis: Auch am Montag bleibt die Lage auf den Straßen in Mittelhessen sehr ruhig. In Wetzlar endet der Abflug eines Fiats auf dem Garagendach.

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar