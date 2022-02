"Filmriss": Handy-Ortung rettet Betrunkenen

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Sein Glück war, dass er ein Handy dabei gehabt hat, als er verunglückte: In Dillenburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Betrunkener so unglücklich gestürzt, dass er sich nicht mehr selbst helfen konnte. Die Rettung: Er rief die Polizei an, und die konnte dann mittels Mobilfunkortung ausmachen, wo er sich befand.

Der Reihe nach: Gegen Mitternacht rief der 64 Jahre alte Dillenburger bei der Polizei an und berichtete von seiner hilflosen Situation. Er habe eine Feier in Herborn besucht und diese stark betrunken verlassen. Zudem habe er einen "Filmriss" und könne seinen Aufenthaltsort nicht benennen. Er müsse sich demnach zwischen Herborn und Dillenburg befinden.

Kein Smartphone, also auch keine GPS-Ortung möglich

Eine Ortung seines Handys gab den Einsatzkräften dann aber lediglich Informationen über den Mobilfunksendemast in Dillenburg, in den sein Handy eingebucht war, und den Abstrahlwinkel des Funksignals. Wie sich später herausstellte, verfügte das Handy des Mannes nicht über Smartphonefunktionen, sodass eine genaue Ortung über GPS-Daten nicht möglich war.

"Aus seiner Lage heraus war es ihm offensichtlich nicht möglich, markante Orientierungspunkte zu benennen", berichtet Dillenburgs Polizeipressesprecher Guido Rehr.

Am Ende dringen seine Rufe bis zu den Helfern durch

"Er beschrieb seinen Aufenthaltsort als einen extrem steilen Hang, erkannte eine Straßenlampe und ein Gebäude, dass einem Schulgebäude ähnelte, konnte jedoch keine weiteren Angaben wie zum Beispiel zu Bahngleisen oder einer Straße machen."

Durch lautes Rufen sei es dem Dillenburger schließlich gelungen, sich gegenüber den Einsatzkräften bemerkbar zu machen. Des Rätsels Lösung: Er steckte in einem Gebüsch an einem Steilhang oberhalb der Wilhelmstraße fest. "Er war von der Rehgartenstraße beziehungsweise vom Fußweg unterhalb des Schlossberges aus den Hang in Richtung Wilhelmstraße hinuntergepurzelt", so Rehr.

Eine Rettungswagenbesatzung habe daraufhin den inzwischen leicht unterkühlten Mann gegen 4.45 Uhr in ihre Obhut genommen und ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.