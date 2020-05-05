Finanzkrise wird im Lahn-Dill-Kreis "flächendeckend zuschlagen"

Nach der Corona-Krise droht den Städten und Gemeinden eine massive Finanzkrise. Foto: Oliver Boehmer - stock.adobe
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DIE KOMMUNEN IM VERGLEICH
Eine
Übersicht über die wirtschaftliche Lage der Kommunen hatte die Bertelsmannstiftung im Sommer 2019 veröffentlicht. Die Zahlen, die zugrunde geleget wurden, stammen aus den Jahren 2010 bis 2017Ausgewertet wurden Daten unter anderm zu Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese wurden in das Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt.
Einen Spitzenwert erreichte die
Gemeinde Dietzhölztal bei der Gewerbesteuer, mit rund 1700 Euro pro Einwohner. Zurückzuführen war dies auf das Werk der Firma Rittal im Dietzhölztaler Ortsteil Rittershausen.
Hinter Dietzhölztal folgten Haiger mit 912 Euro pro Einwohner, Herborn (712 Euro), Aßlar (643 Euro) und Wetzlar (622 Euro).
Eine vergleichbare Studie für die Jahre 2018 bis 2019 gibt es bisher nicht. Im Februar berichtete das hessische Finanzministerium aber von
deutlichen Zuwächsen bei den Gewerbesteuereinnahmen für 2019Dabei bezog es sich auf Zahlen des Statistischen Landesamts Hessen. Diese besagten, dass die hessischen Kommunen 2019 ihre Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer gegenüber 2019 um voraussichtlich 3,7 Prozent gesteigert haben. Das wären insgesamt 5,5 Milliarden Euro und somit ein Plus von 195 Millionen Euro.
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