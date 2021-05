Finanzspritze für Dorfläden

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Lebenshilfe Dillenburg betreibt in zwei Ortsteilen von Dillenburg jeweils einen Dorfladen: einen in Nanzenbach seit 2010, einen weiteren in Donsbach seit 2018. Das Projekt hat die Mitglieder des Rotary Clubs Dillenburg so überzeugt, dass sie dafür nun 2000 Euro gespendet haben.

Geschäfte sind auch

ein Treffpunkt im Ort

Die Idee hinter den Dorfläden ist so einfach wie genial: Nach dem Aussterben der "Tante-Emma Läden" vor vielen Jahren war an eine Nahversorgung vor allem der älteren Bevölkerung mit Lebensmitteln, Fleisch und Wurst sowie Backwaren nicht mehr zu denken. Die Einrichtung der beiden Dorfläden bedeutet für Jung und Alt, dass man für Artikel des täglichen Bedarfs nicht mehr auf den Bus in die nächste Stadt angewiesen ist. Über die Grundversorgung hinaus sind die Dorfläden auch ein sozialer Treffpunkt für ältere Bewohner. Ein dritter wesentlicher Aspekt der Dorfläden ist, dass die Lebenshilfe eigene Mitarbeiter in Brot und Arbeit bringen kann. Zusammengenommen heißt dies, dass die Lebenshilfe Dillenburg mit ihrem Projekt einen Beitrag leistet für die kommunale Bereicherung eines ländlichen Randgebiets. Nach Aussagen von Dirk Botzon, Vorstand der Lebenshilfe, und Lars Lückoff, Leiter der Werkstätten, werden die beiden Läden stark frequentiert. Angesichts der geringen Mengen der benötigten Lebensmittel ist es allerdings schwierig, kostendeckend zu arbeiten. Beide Läden sind daher auf externe Spenden angewiesen, vor allem in diesen Pandemiezeiten, in denen zusätzlich zu den laufenden Kosten teure Hygienemaßnahmen zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern ergriffen werden mussten. An dieser Stelle kam die Spende der Rotary Clubs gerade recht.