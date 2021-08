Findet "Funi" nach sechs Jahren im Tierheim nun ein Zuhause?

Wartet seit sechs Jahren im Tierheim auf ein neues Zuhauses: "Funi". Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - Seit sechs Jahren lebt "Funi" nun schon im Tierheim in Dillenburg. Die Leiterin, Christine Nickel, möchte für den baskischen Hütehund endlich ein Zuhause finden. Auch Katze "Firlefanz" sucht eine Familie, die sie bei sich aufnimmt.

"Funi" wurde am 13. Mai 2013 geboren. Seit dem 23. Mai 2015 wird der Vierbeiner im Tierheim Dillenburg betreut. Der acht Jahre alte Rüde hat also zwei Drittel seines bisherigen Lebens in der Einrichtung verbringen müssen.

Für ihn kommen ausschließlich hundeerfahrene und souveräne Hundefreunde als neues "Frauchen" oder "Herrchen" in Frage. Der Rüde ist stressanfällig. Kleine Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause wohnen. Interessenten sollten sich Zeit nehmen, "Funi" kennenzulernen.

Freigängerin sucht Familienanschluss: Katze "Firlefanz".

"Funi" sollte als Einzelhund gehalten werden. Ideal wäre für ihn ein hundesicher eingezäunter Garten, sagt Nickel. Der Vierbeiner spielt gerne, liebt Spaziergänge, verträgt sich mit Hündinnen und bleibt nach Angaben der Tierheimleiterin auch einige Stunden problemlos alleine.

Katze "Firlefanz" und ihre vier wenige Tage alten Katzenkinder sind am 17. Mai in der Einrichtung im Dillfeld eingezogen. Sie hatten sich auf einem Gelände in Frohnhausen eingenistet, wo sie aber nicht bleiben konnten.

Die vierfache Katzenmama "Firlefanz" ist Freigängerin

Mittlerweile sind drei ihrer Babys vermittelt, das Vierte ist reserviert, sodass nun auch für die Mama noch ein Zuhause gesucht wird. "Firlefanz" ist zwei bis drei Jahre alt, Freigängerin, putzmunter, gesund und kastriert.